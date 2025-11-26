Скидки
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов в Париже
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.81.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» при Луисе Энрике в Лиге чемпионов играет в максимальном темпе — команда регулярно давит через фланги, быстро разрывает пространство и на домашнем поле почти всегда находит моменты. У «Тоттенхэма» другая история: даже в тяжёлых матчах англичане имеют шансы (Ришарлисон всегда что-нибудь придумает, как, например, в матче с «Арсеналом»). И стилистически «шпоры» не привыкли закрываться, что делает игру более открытой. В Париже матчи редко заканчиваются с нулями на табло. При разнице в индивидуальном уровне и глубине состава инициатива будет у хозяев, но гости должны ответить», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

