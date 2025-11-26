«Адмирал» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Амур».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.04.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 ноября 2025, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Впервые дальневосточное дерби в этом сезоне приезжает во Владивосток — хороший повод для местной команды повторить успех предыдущего очного противостояния. Тогда команде Тамбиева очень нужна была победа, многое в игре «моряков» не клеилось — и вот оно, свершилось! Ныне Владивосток подходит к этому матчу не с позиции фаворита или аутсайдера. Вообще, в дерби географической направленности редко можно использовать данные термины, за исключением только некоторых случаев.

«Адмирал» с матча в Хабаровске начал неплохую выездную серию, продолжил в том же духе в Нижнем Новгороде, но в Череповце и Магнитогорске уступил за пределами основного времени. «Амур» красочно одолел «Трактор» и «Локомотив» на площадках соперника с одинаковым счётом 6:4, но потом проиграл московскому «Динамо» и поехал завершать гостевую серию в самый близкий город от Хабаровска на карте КХЛ.

Прогнозирую, что победу одержит команда хозяев. Коллектив Тамбиева на два дня раньше закончил поездки по более западным городам и вернулся домой. «Амур» же только во вторник оказался в своём привычном часовом поясе. Да и, в конце концов, «Адмирал» исторически при своём нынешнем тренере убедительно выступает именно дома и забирает здесь много очков даже у более именитых команд. К тому же это первое дальневосточное дерби в сезоне именно во Владивостоке», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».