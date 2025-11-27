Скидки
«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамовцы обыграли в Петербурге «Зенит» 3:1 в первом матче ещё при Карпине. Преимущество в два мяча комфортное и уверенное, но когда «Зенит» мотивированный и злой, то противостоять ему очень сложно. Насколько важно «Зениту» пройти дальше в Пути РПЛ? Загадка.

Игра важная для «Динамо», потому если команда удачно проведёт ближайший отрезок, то Ролану Гусеву предложат полноценный контракт. Один матч он уже выиграл. Думаю, что, имея преимущество в два мяча против «Зенита», «Динамо» нет никакого смысла играть в открытый футбол. Я уверен, что москвичи сыграют от обороны, очень аккуратно, насытив середину поля.

Я жду не очень зрелищный футбол, думаю, что будет «низовая» игра, в которой «Зенит» не проиграет. Мой прогноз – Х2 и тотал меньше 3.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
