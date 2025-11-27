Скидки
«Динамо» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка России в Москве

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка России в Москве
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё один матч, который можно назвать групповым. Потому что фактически никто не вылетает ниоткуда, как и на групповой стадии. В первом матче «Динамо» преподнесло сюрприз, обыграло «Зенит» в гостях, поэтому дома они могут себя чувствовать спокойно, вообще без какого-то давления. И я думаю, что «Зенит» тоже должен чувствовать себя спокойно, потому что даже если они проиграют, сыграют вничью или минимально выиграют — они не вылетают. Они просто упадут в нижнюю сетку, откуда потом спокойно, обыграв кого-то, пройдут дальше, поэтому какого-то особого напряга здесь не будет.

Я думаю, что будут играть в основном те, кто мало получает игровой практики. Прежде всего у «Зенита», у «Динамо» таких игроков поменьше, но всё равно ротация будет. Поэтому жду забитые мячи, жду такой, более открытый футбол, без лишней осторожности, потому что, опять же, это не та стадия, где стоит паниковать. Играют, получают свои минуты запасные и проверяют наигранные связки — обычная история для таких матчей.

Но если смотреть именно по логике футбола, то, скорее всего, или в один мяч может «Зенит» выиграть, или будет ничейный результат, здесь сложно предугадать. Но примерно такой сценарий напрашивается: без супернапряжения, с большим количеством моментов и голов, потому что обе команды в таких играх играют свободнее», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

