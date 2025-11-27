«Динамо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.02.

«Динамо» неожиданно победило в Санкт-Петербурге — 3:1. Такого счёта точно никто не ждал. Это было ещё с Карпиным. Но здорово наказали соперника на контратаках, показали классную реализацию. «Зенит», выпустив всех основных игроков, бросился отыгрываться, потом захотел вырвать победу и поплатился. И теперь надо как-то отыгрывать два мяча в Москве.

Для «Динамо» сейчас каждый матч как финал, об этом говорит Гусев, руководство тоже что-то такое сказало. И в команде, думаю, все всё понимают. Состав будет боевым на этот матч. Думаю, минимальные изменения последуют по сравнению со встречей против Махачкалы.

«Зенит» тоже, конечно, сдаваться раньше времени не собирается. Он будет рисковать, играть в атаку. А «Динамо» с Гусевым вряд ли будет даже бороться за инициативу. Он более прагматичный, чем Карпин. А даже тот же Личка порой с зенитовцами играл от соперника. Зоны свободные будут, и ими быстрые и техничные игроки «Динамо» должны воспользоваться. Но не верю, что динамовцы не пропустят. Они сами себе «привозят» моменты даже без Карпина и Лички», — приводит слова Титова «РБ Спорт».