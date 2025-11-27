«Динамо» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 27 ноября

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

«Первая игра закончилась сенсационно: «Динамо» победило «Зенит» в гостях 3:1 и получило отличный задел перед ответным матчем. Теперь именно петербуржцам нужно отыгрываться. В чемпионате «Зенит» только после перерыва дожал «Пари НН», и здесь, во встрече с «Динамо», Сергею Семаку снова придётся много атаковать позиционно. Учитывая результат первой встречи, Ролан Гусев наверняка выберет стратегию с акцентом на контратаки: есть Тюкавин, Сергеев, Нгамалё, Бителло и Гладышев — быстрые игроки, которые легко могут использовать свободные зоны, которые «Зенит» точно будет оставлять, ведь рисковать придётся.

Задача у петербуржцев непростая: нужно забивать минимум два и при этом не пропускать. Даже для такой укомплектованной команды это сложно. В хорошей форме Глушенков — он участвовал в обоих голах в Нижнем Новгороде. Поэтому не думаю, что Семак пойдёт на масштабную ротацию: Кубок важен, и просто выбрасывать его вторым составом «Зенит» не станет.

У «Динамо» же — заметный эмоциональный подъём. После ухода Карпина в команде явно полегчало, а Гусев сразу выдал результат: 3:0 над Махачкалой, по делу, уверенно и с хорошей игрой. Плюс психологическое преимущество — победа 3:1 в первом матче. Поэтому москвичи подходят к игре спокойно и уверенно. А «Зениту» придётся раскрываться, и «Динамо»точно найдёт свои моменты в контратаках. Думаю, будет яркий и открытый кубковый футбол на «ВТБ Арене», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».