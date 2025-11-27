Скидки
«Динамо» — «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Кубка России

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Кубка России
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2 за 1.34.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Первый матч этой пары оставил ещё больше вопросов, чем было до него. Очень неожиданный результат, москвичи выиграли в Питере 3:1 и теперь всеми силами постараются сохранить это преимущество. Ролану Гусеву нужно остаться в Пути РПЛ, чтобы официально стать главным тренером команды. А вот «Зениту» придётся, как и часто бывает, взламывать эшелонированную оборону противника. Скорее всего, больших проблем не возникнет, так как защита у «Динамо» очень слабая. Даже Осипенко, который приходил под Карпина, самовольно ушедшего из клуба, не показывает должного уровня игры. «Зенит», думаю, сможет забить парочку голов. Да и москвичи сумеют убежать в пару контратак, а может быть, и забить. Поэтому верю, что как минимум два гола мы здесь увидим», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

