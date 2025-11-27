«Металлург» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.15.

«От состоявшегося во вторник матча «Нефтехимик» — «Авангард» в восторге осталось всё хоккейное сообщество – кроме самого «Авангарда». Выигрывать 5:2 и проиграть 5:6, пропустив решающую шайбу на последних секундах основного времени, – очень болезненно. Тем интереснее будет предстоящая игра в Магнитогорске. «Ястребы» против сталеваров – и так одно из самых принципиальных противостояний в лиге. А тут ещё и мотивация гостей с приставкой «супер». Надо реабилитироваться за осечку в Нижнекамске.

Тем не менее ставил бы на победу хозяев. Возможно, разница в счёте будет минимальной. Но за «Магнитку» должны сыграть несколько козырей. Она явно свежее – причём отдыхала всего четыре дня и не должна растерять игровой тонус. Вариативность атак куда выше у команды Разина, тогда как у «Авангарда» от матча к матчу позволяют себе выпадать из игры сразу по два ведущих звена из трёх. Наконец, первый номер гостей, судя по пропускаемым в последнее время шайбам, явно устал. А сменщики у Серебрякова не слишком надёжные. Победа «сталеваров» должна выйти зрелищной – в последнее время в матчах с участием что «Металлурга», что «Авангарда» почти всегда забивается минимум шесть шайб. Так будет и на этот раз», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».