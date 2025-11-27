«Металлург» — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Магнитогорске

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.74.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Два лучших бомбардира КХЛ играют в «Металлурге», а два лучших бомбардира-защитника — в «Авангарде». Топы Востока проведут третью встречу в сезоне. Команды обменялись гостевыми победами и уложились в шесть шайб. Игра в Магнитогорске завершилась 5:1 в пользу «Авангарда», в каждом периоде был минимум один гол, гости реализовали одно большинство в третьем отрезке. Матч в Омске остался за «Металлургом» (1:4). Во втором периоде Шарипзянов отличился в большинстве, а гости один раз в меньшинстве и дважды реализовали численное преимущество. Интересный период, но это, скорее, порядок исключения: четыре гола в неравных составах в одном отрезке. Канцеров забил в обеих встречах.

Евгений Кузнецов провёл 12 матчей за «Металлург», набрал семь очков, но пока не забивал. У его команды в активе три победы (включая выезд и дом), восемь в девяти матчах и пять подряд на своей территории. С такими показателями сложно спорить.

«Авангард» прилетел в Магнитогорск после болезненного поражения 5:6 в Нижнекамске. Игра прошла эмоционально, на высоких тонах и с повышенным количеством удалений с обеих сторон. Отсюда можно предположить, что Ги Буше потребует хладнокровия, но давящей «Магнитке» будет сложно сопротивляться. Несмотря на «ветер» в обороне, «Авангард» реализовал четыре большинства против «Нефтехимика». Большинство 38.4% — лучший показатель в КХЛ. Вряд ли «Металлург» позволит такие шалости. Но и пропустили омичи четыре гола, ведя 5:2.

У соперников накопились вопросы друг к другу. Гости будут раздражены после поражения от «Нефтехимика», а хозяева всегда готовы дать отпор во всех смыслах, быстро переходят в атаку из обороны и беспощадно прессингуют. Хозяева посвежее, на данный момент более системны и стабильны», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».