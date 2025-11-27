Скидки
«Порту» — «Ницца»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы

«Порту» — «Ницца»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы
Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Ницца».

Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.70.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Ницца
Ницца, Франция
«В Португалии пройдет матч 5-го тура ЛЕ, в котором встретятся «Порту» и «Ницца». Остаётся всего четыре тура до окончания групповой стадии, и на данный момент команды находятся не на тех местах в таблице, как планировали, это 100%. «Порту» — 14-е место и семь очков, а «Ницца» вообще не набрала ни одного очка и уверенно занимает последнюю строчку вместе с «Рейнджерс».

Вроде бы «Ницца» в прошлом сезоне в своём чемпионате была четвёртой, а французская Лига 1 входит в топ-5 в Европе. Но в этом турнире команда на дне. Однако, даже проиграв в Порту, они могут выйти в следующий раунд. Ведь в последних трёх матчах Лиги Европы соперники у них проходимые: «Лудогорец», «Гоу Эхед Иглз» и португальская «Брага» дома.

Конечно, французы постараются дать бой хозяевам, однако с учётом того, что лучшая на данный момент команда Португалии (они на первом месте) великолепно играет на своём стадионе (посмотрите на статистику: семь встреч — шесть побед, ничья и пять раз сыграла «на ноль»), а французы, наоборот, буксуют (четыре последних официальных матча закончились их поражением), то, конечно же, я выберу победу хозяев. Здесь можно даже взять фору (-1). Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

