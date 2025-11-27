«Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 5.5 за 3.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команды в этом сезоне дважды встречались, оба раза в Астане, и оба матча завершились с одинаковым счётом 2:1. В первый раз победили гости, а во второй раз победу забрали уже хозяева. «Низовые» победы в основное время. Пока характер матчей такой. Посмотрим, на что команды наиграют в Уфе.

«Салават Юлаев» вернулся домой после непростого выезда, в котором в четырёх матчах набрал лишь три очка, потерпев три поражения подряд. Сейчас ещё один матч дома и снова выезд: в Москву к ЦСКА, а дальше в Петербург к «Шанхаю». График непростой, содержание игры тоже оставляет желать лучшего, а положение в таблице огорчает многочисленных болельщиков башкирского клуба. На данный момент, у уфимцев лишь 10-е место на Востоке с 25 очками после 29 игр. Хуже только у «Сибири».

«Барыс» поблизости, они девятые на Востоке, у них 30 матчей и 27 очков. Так что игра максимально принципиальная нас ждёт. Если команда Михаила Кравца увезёт победу в основное время, то сумеет оторваться от группы преследователей. У «Барыса», кстати, отрезок из пяти последних матчей получше, чем у уфимцев: три победы в пяти матчах.

Чего я жду от игры? Матч очень важный, поэтому жду серьёзной борьбы. Уступать никто не хочет, но уфимцы дома могут быть активнее, всё-таки болельщики погонят своих вперёд. Я поверю в хозяев и в то, что в этом противостоянии наконец-то будет побольше голов», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».