ЦСКА — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Лада».

Ставка: ТМ 5 за 2.11.

«Для хозяев это один из самых важных матчей всей осени. Удручающее качество игры в домашнем матче со СКА сделало кадровые оргвыводы почти неизбежными. Причём в команде хорошо понимают, что в зоне риска в первую очередь не тренерский штаб Никитина, а хоккеисты. Для многих матч с аутсайдером конференции – последний шанс не попасть под обмен, расторжение или перевод в глухой запас.

Настрой у ЦСКА будет как в седьмой встрече плей-офф, и это должно поспособствовать положительному результату. Всё-таки «Лада», выдав классный отрезок в первой половине ноября, потихоньку сбавляет обороты. Команда уже не на пике, налицо усталость, возможностей для ротации состава почти нет. Подопечные Никитина умеют неплохо разрушать в любой, даже самый неудачный день. Остановить притормозившее нападение тольяттинцев (всего три гола за последние 10 дней) они сумеют. Всё же результат предсказать не возьмусь — слишком уж невнятно выступают в сезоне и те и другие. А то, что зрители увидят небольшое количество шайб — это наверняка. Четыре заброшенные в этой встрече шайбы — максимум», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».