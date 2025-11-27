Скидки
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России

Прогноз на матч Кубка России «КАМАЗ» — «Крылья Советов» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.93.

Осенью «КАМАЗ» сменил главного тренера: вместо Ильдара Ахметзянова команду принял Антон Хазов, ранее работавший в структуре «Пари НН». Для него это первый самостоятельный опыт на уровне профессионального клуба, но старт вышел бодрым. В Первой лиге команда успела провести семь матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и дважды проиграла, забив 15 мячей и пропустив 10.

Для «Крыльев Советов» этот выезд — часть плотного осеннего марафона между турами Российской Премьер-Лиги. Самарцы живут в режиме коротких циклов восстановления, переключаясь с чемпионата на Кубок и обратно, и именно поэтому вопрос приоритетов встаёт особенно остро. Руководит командой Магомед Адиев, который строит игру на интенсивности и прессинге.

На таком фоне логично ждать ротацию. Гостям особо некуда лететь, да и смысла нет: важнее не выгореть перед следующими турами РПЛ, чем устроить красивый, но изматывающий обмен ударами. А вот хозяева в Первой лиге ведут борьбу за топ-4 и выход в РПЛ. Приоритет здесь очевиден. Вместо ставки на исход мы бы попробовали взять тотал меньше 2.5 мяча.

