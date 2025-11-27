Скидки
БК «Леон» подвела итоги «Супершанса» с Анфисой Чеховой

Фото: БК «Леон»

Подошёл к концу грандиозный розыгрыш призов «Супершанс» от букмекерской компании «Леон» – 25 ноября в прямом эфире с участием популярной ведущей Анфисы Чеховой были объявлены имена победителей.

На протяжении шести этапов акции участники заключали пари на исходы спортивных событий, а также собирали суперкупоны, чтобы принять участие в финальном розыгрыше и увеличить свои шансы на победу.

Наконец, 25 ноября в прямом эфире сообщества БК «Леон» в соцсети VK Анфиса Чехова объявила имена счастливых обладателей трёх премиальных авто Mercedes E-Class, фрибетов и эксклюзивной техники.

PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова:

«Мы рады сообщить о подведении итогов грандиозной акции «Супершанс»! Прямой эфир с Анфисой Чеховой стал отличным финалом этого события, ведь мы не просто разыграли три автомобиля Mercedes E-Class, эксклюзивную технику и фрибеты, а подарили нашим клиентам грандиозный праздник. Благодарим каждого за участие и уже готовим новые сюрпризы!»

Финальный розыгрыш получился масштабным и ярким, а праздничная атмосфера зарядила позитивом даже тех, кому не улыбнулась удача. Однако отчаиваться действительно не стоит, ведь БК «Леон» стабильно радует своих клиентов различными акциями и турнирами, где победить может каждый!

