Букмекеры оценили рост стоимости спонсорства после введения новых налогов

27 ноября проходит первый день форума «Спорт Бизнес Конгресс» при поддержке Минспорта России. В рамках пленарной дискуссии «Спорт 2030: где деньги?» СЕО букмекерской компании PARI Руслан Медведь рассказал об удорожании спонсорских контрактов после введения новых налогов на отрасль.

«Мы вынуждены считать каждый рубль, обосновывать его и анализировать. Наш цикл планирования сократился и часто не превышает шести месяцев. Под оптимизацию сейчас попадают разные статьи расходов, и речь тут не об отчислениях на развитие спорта, на которые мы никак не влияем. При этом крупные интеграции в будущем составят серьёзную финансовую нагрузку в районе +25% к бюджету», — отметил Медведь.

