Николай Оганезов оценил сокращение букмекерского рынка из-за закона о самоограничении

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов в ходе форума «Спорт Бизнес Конгресс» спрогнозировал сокращение букмекерского рынка после введения закона о самоограничении.

«Когда мы обсуждаем, сколько денег придёт в спорт и готовы ли букмекеры продолжать финансирование на прежнем уровне, становится сложно делать прогнозы. С учётом подхода наших законодателей к этому вопросу ситуация становится всё более сложной. А с учётом того, что скоро вступит закон о самоограничении, мы потеряем примерно 5-10% аудитории, которая будет пользоваться этой функцией. То есть база ещё уменьшится, и говорить о каком-либо развитии в текущих условиях крайне сложно», – подчеркнул Оганезов.

Он также отметил, что букмекерский бизнес попал в клещи регулирования и контроля и теперь находится под полным контролем ключевых показателей.

«Букмекерам единовременно подняли налог в 60 раз. Таких прецедентов в налоговом законодательстве Российской Федерации ещё не было. Теперь надо всё очень хорошо посчитать, подумать.

Минфин поступил достаточно грамотно, когда отказался от идеи налога с оборота и ввёл налог с GGR. Почему? Потому что, в принципе, налог с оборота мы уже имеем – это социальные отчисления», — добавил Оганезов.