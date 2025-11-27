Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Николай Оганезов оценил сокращение букмекерского рынка из-за закона о самоограничении

Николай Оганезов оценил сокращение букмекерского рынка из-за закона о самоограничении
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов в ходе форума «Спорт Бизнес Конгресс» спрогнозировал сокращение букмекерского рынка после введения закона о самоограничении.

«Когда мы обсуждаем, сколько денег придёт в спорт и готовы ли букмекеры продолжать финансирование на прежнем уровне, становится сложно делать прогнозы. С учётом подхода наших законодателей к этому вопросу ситуация становится всё более сложной. А с учётом того, что скоро вступит закон о самоограничении, мы потеряем примерно 5-10% аудитории, которая будет пользоваться этой функцией. То есть база ещё уменьшится, и говорить о каком-либо развитии в текущих условиях крайне сложно», – подчеркнул Оганезов.

Он также отметил, что букмекерский бизнес попал в клещи регулирования и контроля и теперь находится под полным контролем ключевых показателей.

«Букмекерам единовременно подняли налог в 60 раз. Таких прецедентов в налоговом законодательстве Российской Федерации ещё не было. Теперь надо всё очень хорошо посчитать, подумать.

Минфин поступил достаточно грамотно, когда отказался от идеи налога с оборота и ввёл налог с GGR. Почему? Потому что, в принципе, налог с оборота мы уже имеем – это социальные отчисления», — добавил Оганезов.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android