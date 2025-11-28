«Торпедо» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

28 ноября в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет минское «Динамо» на льду КРК «Нагорный». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу минчан в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.60. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.82. Гол на первой минуте идёт за 11.0.