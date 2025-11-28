Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз на игру в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз на игру в Нижнем Новгороде
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.00.

Материалы по теме
«Ак Барс» — СКА. Ларионов будет доволен, Гатиятулин — отчасти
«Ак Барс» — СКА. Ларионов будет доволен, Гатиятулин — отчасти

«Торпедо» замерло в ожидании открытия новой арены, ютится в ламповом, родном, но скромном КРК «Нагорный». Зато поддерживать там умеют. Не количеством, так качеством. Хоккеисты, в свою очередь, благодарят болельщиков ярким хоккеем. В 16 домашних матчах сезона состоялось аж 92 шайбы. Почти шесть в среднем за игру!

Есть и третий аргумент. У обеих команд было предостаточно времени на восстановление, отдых и подготовку. Минчане не играли с 22 ноября, когда закатали под лёд «Спартак» (6:0). Алексей Жамнов на пресс-конференции с видом мученика говорил, что ему стыдно. А за сутки до того досталось ЦСКА — 5:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали серьёзнейший ход!

«Торпедо» и вовсе не выходило на лёд с 20 ноября. Тогда дома обыграло всё тот же «Спартак» — 4:3. Конечно, в теории команды во время паузы могли немного «заржаветь», однако пяти-семи дней для потери ритма как-то маловато. Исходим из того, что соперники окажутся свежими и бодрыми, но в тонусе. А это гарантирует интенсивный хоккей, при котором опасно даже моргать. А то что-нибудь пропустишь.

Раз так, ставим на голы! Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00 — более чем рабочий вариант.

Материалы по теме
«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: необычный прогноз на матч 28 ноября 2025 года
«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: необычный прогноз на матч 28 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android