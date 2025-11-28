«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз на игру в Нижнем Новгороде

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.00.

«Торпедо» замерло в ожидании открытия новой арены, ютится в ламповом, родном, но скромном КРК «Нагорный». Зато поддерживать там умеют. Не количеством, так качеством. Хоккеисты, в свою очередь, благодарят болельщиков ярким хоккеем. В 16 домашних матчах сезона состоялось аж 92 шайбы. Почти шесть в среднем за игру!

Есть и третий аргумент. У обеих команд было предостаточно времени на восстановление, отдых и подготовку. Минчане не играли с 22 ноября, когда закатали под лёд «Спартак» (6:0). Алексей Жамнов на пресс-конференции с видом мученика говорил, что ему стыдно. А за сутки до того досталось ЦСКА — 5:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали серьёзнейший ход!

«Торпедо» и вовсе не выходило на лёд с 20 ноября. Тогда дома обыграло всё тот же «Спартак» — 4:3. Конечно, в теории команды во время паузы могли немного «заржаветь», однако пяти-семи дней для потери ритма как-то маловато. Исходим из того, что соперники окажутся свежими и бодрыми, но в тонусе. А это гарантирует интенсивный хоккей, при котором опасно даже моргать. А то что-нибудь пропустишь.

Раз так, ставим на голы! Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00 — более чем рабочий вариант.