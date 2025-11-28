«Ак Барс» — СКА: стал известен фаворит матча в Казани

28 ноября в Казани на льду «Татнефть-Арены» местный «Ак Барс» принимает петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры — в 19:30 мск. Вторая строчка Восточной конференции против восьмой строчки Западной конференции.

Букмекеры ожидаемо склоняются в сторону хозяев. На победу «Ак Барса» в основное время дают около 1.85, а успех СКА оценивается в районе 3.80. Ничья и овертайм же идут с коэффициентом в районе 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный хоккей. Ставки на тотал меньше 5.5 шайбы принимаются с коэффициентом 1.74, а на тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.