«Ак Барс» — СКА: прогноз «Чемпионата»

Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.60.

Вратарская линия у СКА, по общему мнению, не проваливается: голкиперы справляются на «троечку с плюсом», а основные вопросы – к системе и дисциплине перед своими воротами. Добавим сюда график: это третий выездной матч армейцев за пять дней (Москва, Череповец, теперь – Казань). Пусть перелёты и не дальневосточные, но нагрузки вполне приличные.

У «Ак Барса» ситуация похожая: команда возвращается домой после выездной серии — через Нижнекамск в Санкт-Петербург, а после Москвы — обратно в Казань. Силы тоже не бесконечны, а Гатиятулин на фоне безголевой игры со «Спартаком» наверняка ещё сильнее закрутит гайки в обороне и потребует максимально прагматичного хоккея. Но получится ли? Вот главный вопрос.

Что в сухом остатке? Есть «Ак Барс», который по сезону играет в среднем матчи примерно на пять-шесть шайб и сейчас явно недобирает по реализации плюс имеет серьёзный мотив реабилитироваться перед трибунами. Есть СКА, который в последних трёх турах забросил 14 шайб топ-соперникам, но при этом сам пропускает почти по три за игру и приезжает в Казань после тяжёлой перестрелки. Пожалуй, тотал больше 1.5 шайбы с каждой стороны можно ожидать.

