«Боруссия» М — «Лейпциг»: определён фаворит матча Бундеслиги

28 ноября в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

