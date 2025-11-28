«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч чемпионата Германии

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют — нет за 3.10.

Гости выдали отрезок с 25 очками из 27 возможных за девять туров, взгромоздившись на вторую строчку. Перед международной паузой, правда, уступила воспрявшему «Хоффенхайму» (1:3), но это нормально. Всё необходимое для выполнения задачи есть. Состав пересобран, тренер хороший, а главное — недельный цикл. Существенная фора на дистанции длинного сезона.

У «Боруссии» же начальный этап превратился в бесконечный кошмар. Первую победу пришлось ждать аж до ноября! Завязли на дне, вынимали шесть штук от «Айнтрахта» и четыре — от «Вердера». А затем резко встрепенулись. Добыли три победы кряду с общим счётом 10:1. Пострадали строго представители нижней половины турнирной таблицы, хотя это уже нюансы. Главное — за несколько недель вернулись в серединку.

После международной паузы успели разгромить худший клуб Бундеслиги «Хайденхайм» (3:0). Следующий соперник гораздо сильнее, что видно в том числе и по котировкам букмекеров. Линия оставляет возможность не мудрить и взять П2 за отличный коэффициент 2.12. «РБ Лейпциг» на сегодня просто мощнее. И не играл с воскресенья.

А любителям рисковать стоит подумать про «обе забьют — нет» за 3.10. Сумасшедшая ставка для Бундеслиги, правда? Но есть нюанс. Она заходила в шести предыдущих очных встречах! В каждой до единой. Как минимум с точки зрения математики вариант кажется недооценённым. Вдруг высокие отношения этих команд никак не связаны с именами тренеров и положением в таблице?