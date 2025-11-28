«Комо» — «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

28 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Комо» и «Сассуоло». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 1.67, что составляет приблизительно 59% вероятности.

Победа «Сассуоло» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.