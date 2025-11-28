«Комо» — «Сассуоло»: прогноз с коэффициентом 3.50

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Комо» — «Сассуоло» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Комо» победит в один мяч за 3.50.

В родных стенах «Комо» поражений не знает и редко пропускает. Три победы и три ничьих, разность голов — 9:3. Даже «Лацио» и «Ювентус» получили здесь по 0:2. «Сассуоло» не так давно тоже заезжал. Плата за возможность насладиться местными красотами — 0:3 и вылет из Кубка Италии. Дело было в конце сентября.

Рассчитывать на повторение разгрома мы бы не стали. После возвращения в элиту гости держат планку. Собственно, в турнирной таблице идут совсем рядышком. «Сассуоло» в гостях даже продуктивнее, чем дома. Редкость для Серии А. 10 очков за шесть выездных встреч при разности мячей 10:6. Правда, обыгрывали только середняков с аутсайдерами да проблемную «Аталанту». Но даже «Интеру» дали бой (1:2). Потому лёгкой прогулки у фаворита не ожидается. Коэффициент на П1 низкий, а лезть в форы слишком опасно.

Раз так, мы бы выбирали между двумя вариантами. Первый — смелый. Победа «Комо» с разницей строго в один мяч. «Сассуоло» пока если и проигрывает в гостях, то достойно — 1:2 и 2:3. Коэффициент 3.50 выглядит волнующе. А предложение попроще — П1 во втором тайме за 2.00. Новичок элитного дивизиона здорово готовится к матчам и не проваливает дебюты, однако качество запасных сильно разнится. Думается, после замен преимущество хозяев станет осязаемым. И своего они в конце концов добьются.