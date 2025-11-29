Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Барселоны» победить «Алавес» после разгрома от «Челси»

Названы шансы «Барселоны» победить «Алавес» после разгрома от «Челси»
Комментарии

29 ноября в матче 14-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

В предыдущем игре «Барселона» уступила «Челси» в Лиге чемпионов со счётом 0:3.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 77% вероятности.

Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android