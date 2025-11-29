Названы шансы «Барселоны» победить «Алавес» после разгрома от «Челси»

29 ноября в матче 14-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

В предыдущем игре «Барселона» уступила «Челси» в Лиге чемпионов со счётом 0:3.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 77% вероятности.

Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.