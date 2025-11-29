«Барселона» — «Алавес»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит всухую за 2.45.

Возвращение домой явно придало «Барселоне» заряд бодрости, уверенности и воодушевления. Не было ни гроша, да вдруг алтын! В смысле — вторая игра в чемпионате Испании на «Камп Ноу» подряд. Теперь в гости едет «Алавес». Оппонент грамотный, обученный. Знающий себе цену. Спокойненько идёт на отдалении от зоны вылета. Если так пойдёт дальше, без лишних хлопот сохранит прописку в элите.

Однако в последнее время дела складываются так себе. В четырёх из пяти предыдущих туров ничего не забили, в трёх — потерпели поражения. Пропускают тоже в час по чайной ложке, однако «Барселона» свои пару мячей наверняка найдёт, а крыть гостям совсем нечем. Возникает вопрос — на что делать ставку в такой игре? Расклад понятен, а предпосылок к большим форам не видно.

Хозяева во вторник летали в Лондон, где встречались с «Челси» в Лиге чемпионов. Получилось болезненно — 0:3. Рассчитывать после такого на лучший футбол несколько наивно, зато мотивации будет не занимать. Судя по всему, нас ждёт победа на классе. Напрашивается П1 всухую за 2.45, учитывая атакующие подвиги «Алавеса». Сыграть надёжно в защите после трёх пробоин в Лондоне — дело чести.