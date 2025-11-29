«Милан» — «Лацио»: назван фаворит матча Серии А

29 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 58% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.