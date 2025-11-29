«Милан» — «Лацио»: назван фаворит матча Серии А
Поделиться
29 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 58% вероятности.
Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.
При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
08:40
-
08:00
-
07:07
-
06:14
- 28 ноября 2025
-
21:00
-
19:21
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:41
-
15:00
-
14:38
-
14:00
-
13:00
-
12:33
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:37
-
08:00
-
07:02
- 27 ноября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:53