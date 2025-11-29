Стали известны шансы «Монако» отобрать очки у «ПСЖ» в чемпионате Франции
Поделиться
29 ноября в матче 14-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 61% вероятности.
Победа «Монако» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.
При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:07
-
06:14
- 28 ноября 2025
-
21:00
-
19:21
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:41
-
15:00
-
14:38
-
14:00
-
13:00
-
12:33
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:37
-
08:00
-
07:02
- 27 ноября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00