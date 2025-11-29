Скидки
Стали известны шансы «Монако» отобрать очки у «ПСЖ» в чемпионате Франции

29 ноября в матче 14-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

