Стали известны шансы ЦСКА победить «Оренбург» в РПЛ

29 ноября в матче 17-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве местный ЦСКА примет «Оренбург». Стартовый свисток — в 16:30 мск. Хозяева идут в группе лидеров, набрав 33 очка и расположившись на второй строчке, а гости борются за выживание и пока живут от матча к матчу без запаса прочности в турнирной таблице.

Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение хозяевам. Ставку на победу ЦСКА предлагают сделать с коэффициентом 1.43 (68%), в то время как успех «Оренбурга» оценивается в 7.60. Ничья идёт за 5.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.20, а тотал больше 2.5 гола — за 1.75.

При этом, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

