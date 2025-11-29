ЦСКА — «Оренбург»: прогноз на игру в Москве

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Оренбург» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ЦСКА победит и не пропустит за 2.55.

Обе команды сыграли в середине недели в Кубке России, однако «Оренбург» провёл тяжелейший гостевой матч в Краснодаре и уехал оттуда с четвёркой пропущенных, а ЦСКА дома в более щадящем режиме дожал «Динамо» из Махачкалы. Для оренбуржцев это уже вторая выездная игра за неделю, с перемещениями на юг и в Москву.

Очная история тоже важна. В 1-м туре в Оренбурге команды скатали 0:0 — тогда Акинфеев просто закрыл ворота на все шпингалеты, а хозяева выжали максимум из осторожного плана на игру. Сейчас расклад другой: ЦСКА дома, на эмоциях, с задачей не отпускать «Краснодар» в борьбе за золото, а «Оренбург» после кубкового разгрома вряд ли полезет в открытый обмен ударами. Логичный сценарий — контроль мяча от армейцев, плотная игра без лишнего риска и ставка гостей на редкие выпады.

И здесь ключевой вопрос — хватит ли у «Оренбурга» ресурсов, чтобы взломать оборону армейцев хотя бы раз. В последних пяти матчах РПЛ оренбуржцы трижды уходили с поля без забитого мяча, а против команд из верхней части таблицы им особенно тяжело — вспомним 0:1 с «Локомотивом» и «Спартаком» или те же 0:4 от «Краснодара». На этом фоне ЦСКА, пропускающий в среднем меньше гола за игру, наверняка захочет сыграть спокойно.