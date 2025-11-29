Букмекеры оценили шансы «Спартака» в игре с «Балтикой»
Поделиться
29 ноября в Калининграде «Балтика» принимает «Спартак» на «Ростех Арене». Стартовый свисток — в 19:30 мск. Это матч 17-го тура РПЛ, где встречаются внезапно прямые конкуренты за зону топ-5. Калининградцы подходят к матчу пятыми, а москвичи — шестыми, отстав всего на одно очко.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Средняя линия даёт на победу «Балтики» около 3.20, в то время как победа «Спартака» идёт примерно за 2.40.
Ничья оценивается коэффициентом в районе 3.25.
При этом аналитики явно ждут осторожный футбол. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — в районе 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
07:07
-
06:14
- 28 ноября 2025
-
21:00
-
19:21
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:41
-
15:00
-
14:38
-
14:00
-
13:00
-
12:33
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:37
-
08:00
-
07:02
- 27 ноября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:00