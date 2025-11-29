Букмекеры оценили шансы «Спартака» в игре с «Балтикой»

29 ноября в Калининграде «Балтика» принимает «Спартак» на «Ростех Арене». Стартовый свисток — в 19:30 мск. Это матч 17-го тура РПЛ, где встречаются внезапно прямые конкуренты за зону топ-5. Калининградцы подходят к матчу пятыми, а москвичи — шестыми, отстав всего на одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Средняя линия даёт на победу «Балтики» около 3.20, в то время как победа «Спартака» идёт примерно за 2.40.

Ничья оценивается коэффициентом в районе 3.25.

При этом аналитики явно ждут осторожный футбол. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — в районе 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.