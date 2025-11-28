«Хетафе» — «Эльче»: прогноз Алексея Гасилина на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Эльче».

Ставка: ТМ 3 за 1.19.

«Хетафе» и «Эльче» подходят к матчу в привычной для них манере — обе команды играют с акцентом на оборону, особенно хозяева. Во всех матчах Ла Лиги этого сезона с участием коллектива Хосе Бордаласа ни разу не был пробит тотал больше 3. «Хетафе» старается держать плотность и не разрывать линии. «Эльче» на выезде, а это значит, что гости сыграют в более оборонительной манере. Так что команда ответит тем же: много борьбы, мало свободных зон, постоянные паузы в игре. Такой стиль быстро снижает темп и не даёт раскрыться атаке. На фоне общего рисунка логично ждать закрытый и очень скучный матч», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».