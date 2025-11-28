«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «РБ Лейпциг».

Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.73.

«Если не ошибаюсь, это мой первый матч для прогноза в Бундеслиге. 12-й тур открывает матч в Мёнхенгладбахе. «Боруссия», занимающая 12-е место с 12 очками, принимает одного из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг», который второй в таблице с 25 очками. Команды в прошлом сезоне не попали в еврокубки, поэтому спокойно готовились к этому матчу в недельном цикле.

Немного статистики: последние три встречи чемпионата «Боруссия» выиграла, но соперники были из второй части турнирной таблицы. Были обыграны «Хайденхайм» и «Санкт-Паули» на выезде — 3:0 и 4:0 соответственно, а также дома «Кёльн» (3:1). Кстати, тот матч с «Кёльном» 8 ноября мог закончиться также всухую, но не дотянули буквально пару минут и пропустили в компенсированное время. Согласитесь, очень даже неплохой результат.

Ещё хочу отметить великолепную форму главного забивалы клуба, опытнейшего Хариса Табаковича, игрока сборной Боснии и Герцеговины. У него на данный момент очень хорошая статистика — 10 игр и семь забитых голов. В последних матчах и за сборную, и за клуб он забивает постоянно. Лишь раз в последних девяти официальных встречах не забил. Но «Баварии» забить может не каждый. Поэтому один из возможных вариантов для прогноза — гол Табаковича.

Теперь посмотрим на игры между командами в Мёнхенгладбахе. Берём последние пять. Четыре победы хозяев и одна победа гостей. В четырёх матчах из пяти на табло обязательно было число 0, а голов было меньше трёх. И лишь в мае 2022 года команды забили четыре мяча на двоих. Так что ещё один возможный вариант — тотал меньше 3.5.

А я выберу вариант 1Х — «Боруссия» не проиграет. Хочу, чтобы победная серия этой максимально интернациональной команды, где играют футболисты со всего света, из Швейцарии и Франции, Индонезии и США, Швейцарии и Южной Кореи, Боснии и Японии, продолжилась! Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».