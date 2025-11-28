«Трактор» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Трактор» — «Сочи».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-3.5) за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чтобы начать разговор про матч «Трактора» с «Сочи», надо обязательно сказать, что прошлый матч челябинцев стал историческим. Рекордная, самая крупная победа в истории КХЛ у «Трактора» состоялась в прошлой игре против «Шанхая» со счётом 9:0. Девять — ноль! Фантастика! Всё это после ухода Бенуа Гру и расставания с самым мемным вратарём КХЛ в этом сезоне — Крисом Дриджером. Команду усилил тренер Евгений Корешков, а также Сергей Зубов. Если честно, то после такого идеального прошлого матча за «Сочи» даже немного боязно. До этого у челябинцев было четыре подряд поражения в основное время.

У «Сочи» два поражения подряд, а до этого были три матча с набранными очками: две победы и одно поражение в овертайме от «Барысы». Команда замыкает таблицу Запада с 19 очками в 28 играх, а также находится на последнем месте во всей лиге. В личных встречах южанам с 2020 года не удавалось победить «Трактор». Получится ли прервать эту серию?

Я думаю, что нет. Всё-таки у игроков и обновлённого тренерского штаба сейчас медовый месяц. Эффект новизны, уход пропускающего лёгкие шайбы вратаря и роскошная победа с разницей в девять шайб. Все это плюс поддержка болельщиков, кажется, это не контрится», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».