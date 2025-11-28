Скидки
«Ак Барс» – СКА: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Казани

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Ак Барс» – СКА.

Ставка: победа СКА за 3.58.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Невские армейцы едут в Казань в статусе фаворита. На данный момент они выглядят убедительнее и эффективнее соперника. Ноябрь у «Ак Барса» однозначно кризисный. Даже встречаясь с проблемными командами, подопечные Гатиятулина умудряются доиграться до овертайма с «Шанхаем» и вообще ничего не забить «Спартаку».

СКА методом проб и ошибок нашёл несколько работающих тактических схем. Команде Ларионова комфортно действовать по схеме «1-3-1» на контратаках, благо у форвардов есть и мастерство, и молодой задор, и скорость. Именно против «Ак Барса» этот стиль должен сработать. Казанцы, даже забирая территориальное преимущество, не могут воплотить его в голы и слишком часто ошибаются в обороне. Так что ставил бы на победу СКА. И тотал больше пяти голов – ни оборона, ни вратари обоих соперников не выглядят образцом надёжности», — приводит слова Миронова «ВсёПроСпорт».

