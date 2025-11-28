«Ак Барс» – СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 28 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – СКА.

Ставка: ничья за 4.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первая встреча между командами в этом сезоне состоится в Казани. Летом был товарищеский матч в рамках предсезонного турнира имени Пучкова, где СКА в овертайме одержал победу со счётом 3:2. В турнирной таблице у казанцев дела обстоят гораздо лучше — третье место, 40 очков после 31 матча. СКА, несмотря на серию удачных матчей, продолжает балансировать на границе кубковой восьмёрки: 28 матчей и 32 очка.

К этой встрече команды подходят в разном настроении. Армейцы с берегов Невы продолжают свой выезд, что начался в Москве с дерби, в котором удалось одержать уверенную победу со счётом 4:1. Дальше был непростой матч в Череповце, удалось выиграть благодаря шикарному голу от Брендана Лайпсика, который состоялся за 105 секунд до конца встречи. Окончательный счёт установил Валентин Зыков, забросив за 14 секунд до конца [третьего периода] гол в большинстве. А если вспомнить, что перед выездной серией была победа над лидером чемпионата «Металлургом», становится понятно, сейчас СКА переживает лучший отрезок под руководством Игоря Ларионова.

«Ак Барс» не совсем плох, но в последних пяти матчах команда Анвара Гатиятулина потерпела три поражения, одно из которых получилось сухим. Это было в прошлом матче с московским «Спартаком» на выезде. По содержанию казанцы мне нравятся, но порой на льду получается далеко не всё.

Чего я жду от матча? Если бы не шикарная форма СКА, поставил бы на победу «Ак Барса». Но не учитывать текущие реалии нельзя, поэтому рискну и возьму ничью», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».