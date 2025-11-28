«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ в Череповце

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Северсталь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это уже четвёртая встреча соперников в сезоне. В предыдущих верх брали исключительно хозяева: две победы «Локомотива» в Ярославле и победа «Северстали» в Череповце. Но сейчас тенденция, скорее всего, нарушится. Скорее всего, два очка возьмут чемпионы. По нескольким причинам.

Во-первых, пора выбираться из спада. Самоотдача и старание уже появились, необходимо выходить на лидерский график. Во-вторых, команда Козырева достаточно удобна ярославцам. Они не очень комфортно чувствуют себя в силовом хоккее и под фирменным давлением от Хартли вполне могут сломаться. Наконец, у «Северстали» явный мини-спад, и нивелировать разницу в мастерстве своими традиционными козырями хозяева вряд ли смогут. «Локомотив» должен спокойно засушить оппонента. Ставим на скромную победу гостей, зрители точно увидят меньше пяти шайб в этой встрече», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».