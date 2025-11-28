«Нефтехимик» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.35.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«В прошлом матче «Нефтехимик» смог прервать серию из четырёх поражений подряд, одолев в очень голевом матче омский «Авангард». Такой исход точно добавит уверенности в своих силах команде Гришина, ведь обыграть такого сильного соперника — дорогого стоит. У «Шанхая» после короткого всплеска и вспышки результатов два поражения подряд. И если домашняя неудача в матче с казанским «Ак Барсе» в овертайме не выглядит как-то трагично, поражение от челябинского «Трактора» 0:9 может где-то на время и надломить коллектив Жерара Галлана. Такое сразу-то и не забудешь, тем более «драконы» выходили на третий период при отставании в семь шайб и вряд ли рассчитывали на хоть сколько-нибудь благоприятный исход. После такого холодного душа нужно воспрять, но силы найти на это негде. Кажется, «Шанхай», сейчас переживает тяжёлый период, который, возможно, только начал обратный отсчёт.

В очном противостоянии нижнекамцев и «Шанхая» небольшим фаворитом видится команда хозяев. Она как раз сложный отрезок преодолела и вновь стала набирать очки. Борьба за место в плей-офф в самом разгаре. Клубы из Владивостока, Хабаровска, Уфы и Астаны вряд ли пока угрожают позициям «Нефтехимика», а вот с тем самым «Трактором» ведётся отчаянная схватка за пятое место на Востоке. «Нефтехимику» нужно побеждать, «Шанхай» вряд ли за два дня оправится от угрюмого результата в Челябинске», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».