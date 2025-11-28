«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Боруссия» М — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.33.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха, отыграв два не самых удачных сезона с Херардо Сеоане во главе, новый начала с ним же, но уже к середине сентября руководство отправило швейцарца в отставку и временно назначила Ойгена Поланского. Но восьми матчей ему хватило, что боссы «Боруссии» пересмотрели своё мнение и назначили его на постоянной основе. После этой формальности гладбахцы успели уже провести один матч, в котором на выезде разгромили «Хайденхайм».

«РБ Лейпциг» провалил прошлый сезон, в Лиге чемпионов был настоящий позор немецкой команды, да и в Бундеслиге они выступили ужасно, оставшись на этот сезон без еврокубков. Конечно, в такой ситуации руководство клуба должно было пойти на радикальные меры. Так и случилось, из бременского «Вердера» переманили главного тренера Оле Вернера. Да и состав изменился прилично, большинство лидеров команду покинуло, на их место пришли новые футболисты, и старт вышел непростым. Точнее, просто не повезло попасть под «Баварию», но в остальном у «Лейпцига» всё неплохо, именно команда Вернера на данный момент — главный преследователь мюнхенцев.

Помимо разгромного поражения от команды Венсана Компани, «Лейпциг» проиграл недавно «Хоффенхайму», и ещё была ничья в Дортмунде. Но во многом это можно списать на перестройку в команде. Но если Вернер занял свою должность осознанно, то Полански — это попытка исправить системную проблему, в которую команду долго загонял Сеоане. Сейчас «Боруссия» непредсказуема, а вот «РБ Лейпциг», кажется, с тренером угадал», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».