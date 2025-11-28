«Черноморец» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Черноморец» — «Шинник».

Ставка: ничья за 3.06.

«Черноморец» из Новороссийска в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке, но не смог пройти лицензирование и в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ участия не принимал. Сезон-2025/2026 «Черноморец» начинал с Сергеем Первушиным в качестве главного тренера, но уже после четырёх туров его отправили в отставку, а в активе у команды было всего два очка. Затем Эдуард Саркисов поруководил командой пару матчей, тоже ни разу не победил и уступил место именитому Вадиму Евсееву. При нём в Первой лиге «Черноморец» провёл 12 матчей, одержал пять побед, проиграл четыре встречи и дважды сыграл вничью, поднявшись на 13-ю строчку.

«Шинник» завершал прошлый розыгрыш Первой лиги с Артёмом Булойчиком во главе, и, несмотря на шесть поражений в семи последних турах, ярославцы всё же смогли остаться во втором по силе дивизионе нашего футбола. Руководство клуба оставило белорусского тренера, и пока с ним дела у «Шинника» лучше, чем в прошлом сезоне. После 20 туров в активе у ярославцев уже 26 очков, что всего на девять меньше, чем за весь прошлый сезон. Но даже такой результат оставляет «Шинник» за пределами первой десятки, а до зоны стыков восемь очков.

«Черноморец» в последнее время выглядит не очень здорово, всего одна победа в восьми матчах. «Шинник» тоже нестабилен, но всё же имеет за те же восемь игр на одну победу больше, да и проигрывал реже. Но тут есть один важный нюанс — Вадим Евсеев раньше возглавлял ярославцев, и теперь ему предстоит матч против своей бывшей команды, а это всегда особый подтекст. И всё же обе команды не в оптимальном состоянии, поэтому могут сыграть и вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».