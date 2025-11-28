Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Черноморец» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Черноморец» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Черноморец» — «Шинник».

Ставка: ничья за 3.06.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Черноморец» из Новороссийска в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке, но не смог пройти лицензирование и в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ участия не принимал. Сезон-2025/2026 «Черноморец» начинал с Сергеем Первушиным в качестве главного тренера, но уже после четырёх туров его отправили в отставку, а в активе у команды было всего два очка. Затем Эдуард Саркисов поруководил командой пару матчей, тоже ни разу не победил и уступил место именитому Вадиму Евсееву. При нём в Первой лиге «Черноморец» провёл 12 матчей, одержал пять побед, проиграл четыре встречи и дважды сыграл вничью, поднявшись на 13-ю строчку.

«Шинник» завершал прошлый розыгрыш Первой лиги с Артёмом Булойчиком во главе, и, несмотря на шесть поражений в семи последних турах, ярославцы всё же смогли остаться во втором по силе дивизионе нашего футбола. Руководство клуба оставило белорусского тренера, и пока с ним дела у «Шинника» лучше, чем в прошлом сезоне. После 20 туров в активе у ярославцев уже 26 очков, что всего на девять меньше, чем за весь прошлый сезон. Но даже такой результат оставляет «Шинник» за пределами первой десятки, а до зоны стыков восемь очков.

«Черноморец» в последнее время выглядит не очень здорово, всего одна победа в восьми матчах. «Шинник» тоже нестабилен, но всё же имеет за те же восемь игр на одну победу больше, да и проигрывал реже. Но тут есть один важный нюанс — Вадим Евсеев раньше возглавлял ярославцев, и теперь ему предстоит матч против своей бывшей команды, а это всегда особый подтекст. И всё же обе команды не в оптимальном состоянии, поэтому могут сыграть и вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Всего две ставки, а коэффициент — 10.85: футбол 28 ноября 2025 года
Всего две ставки, а коэффициент — 10.85: футбол 28 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android