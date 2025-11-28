«Флорида» — «Калгари»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Калгари».

Ставка: победа «Флориды» за 2.10.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 00:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

«Флорида» в прошлом матче с «Филадельфией» потерпела поражение со счётом 2:4. «Пантерз» вели по ходу встречи 2:0, а решающую шайбу пропустили на последней минуте основного времени. К тому же «Флорида» заметно превзошла соперника по созданным моментам (3,4 — 2,1 xG).

«Калгари» в этом сезоне чудовищно плохо играет на выезде. В 14 матчах на чужом льду «Флэймз» потерпели 11 поражений. Последний раз в основное время в гостях у «Флориды» «Калгари» выигрывал в 2020 году.

Моя ставка: победа «Флориды» с коэффициентом 2.10», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».