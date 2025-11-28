Скидки
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя

Аудио-версия:
Букмекер выпустил эпичный ролик, посвящённый импровизированному турниру среди партнеров компании, «Балтики», «Сочи» и «Динамо» Мх.

Фото: Пресс-служба Бетсити

В видео три человека в джерси клубов начинают играть в Морской бой, после чего визуал буквально «оживает» и кадр переносится на футбольное поле, расположенное прямо на нарисованном море. Корабли начинают сражаться друг с другом и забивать голы с помощью пушек.

Посмотреть ролик можно здесь.

Напомним, БЕТСИТИ Кубок Морского боя будет разыгран по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ. Победитель получит уникальный трофей.

Следующий, уже четвёртый по счёту матч в рамках турнира, пройдёт в понедельник, 1 декабря, между «Сочи» и «Динамо». В случае ничьей победителем турнира досрочно станет «Балтика».

