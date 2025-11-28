Скидки
В PARI оценили эффективность контракта с ФК «Пари НН»

В рамках экспертной сессии «Эффективность спонсорства в спортивной индустрии» на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» руководитель направления спонсорства PARI Кирилл Богомолов рассказал об эффективности контрактов букмекера с футбольным клубом «Пари НН» и вторым футбольным дивизионом, который получил название Лига PARI.

«Процент знания Лиги PARI как соревнования уже в первые полгода превысил показатели, которые достигал предыдущий партнёр Лиги. А спонсорский контракт с ФК «Пари НН» даёт прямой эффект для нашего бизнеса — при инвестициях в актив в 7% от всех затрат на маркетинг мы получаем отдачу в виде 9,8% выполнения наших бизнес-показателей», — подчеркнул Богомолов.

«Спорт Бизнес Конгресс» — ежегодный форум для представителей спортивной индустрии.

