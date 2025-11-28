Амбассадор BetBoom Евгений Платонов: у «Наполи» больше потерь, чем у «Ромы»

Автор YouTube-канала «Портье Дрогба» и амбассадор BetBoom Евгений Платонов поделился мыслями по поводу предстоящего матча в рамках 13-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

«В итальянской Серии А чемпионский вопрос наиболее открытый среди всех топ-лиг. Нет одного–двух явных фаворитов, круг соискателей простирается на всю верхнюю треть таблицы, поэтому почти в каждом туре есть гранд-матч вроде вывески «Рома» – «Наполи».

Действующие чемпионы недавно поймали дизмораль от холодной серии с тремя матчами без забитых мячей, но пауза на сборные выступила перезагрузкой. Антонио Конте вернулся к модели с тремя центральными защитниками, хлопнул «Аталанту» и, видимо, оставит те же настройки на римскую поездку.

Джан Пьеро Гасперини начал в столице с фундамента – прессинга. «Рома хорошо мешала играть другим, но сама не знала, как строить свои атаки. В последних турах над базисом появляется надстройка, теперь игры римлян всё приятнее смотреть, к данному туру они вовсе подошли лидерами гонки.

В непредсказуемой зарубе равных соперников решающим может оказаться кадровый вопрос, потерь больше у «Наполи» во главе с Лукаку и Де Брюйне – бельгийские звёзды серьёзно травмированы. Так что в линии BetBoom я обратил внимание на коэффициент 1.74 на победу «Ромы» с форой (0). Выберу этот вариант с подстраховкой».

C мнением эксперта согласно и большинство клиентов BetBoom. 63% от общего количества бетторов взяли выигрыш «Ромы». Победа римлян идет за интересные 2.66.

