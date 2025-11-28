Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налоговую нагрузку на букмекеров в 60 раз

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс.

Согласно документу, букмекерские компании обложат новыми налогами: 7% на GGR и 25% на прибыль. Кроме того, документ предусматривает повышение НДС с 20% до 22%. Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов отмечал, что в результате налоговых изменений нагрузка на букмекерскую отрасль вырастет в 60 раз.

Кроме того, букмекеры будут обязаны с 2026 года удерживать налоги с каждого выигрыша россиян. Ранее игроки самостоятельно платили налог при выигрышах до 15 тысяч рублей, а компании выступали налоговым агентом при выигрышах свыше этой суммы.