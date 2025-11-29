«Акрон» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«17-й тур РПЛ открывается матчем в Самаре: «Акрон» будет принимать «Пари НН». Чрезвычайно важная игра для Шпилевского. Неважных игр уже не бывает для «Пари НН». Но тем не менее произошли изменения в руководящем составе клуба, появился новый спортивный директор. Шпилевскому продолжают доверять, но по-прежнему «Пари НН» на последнем месте в турнирной таблице. И пока в основном слова расходятся с делом.

«Акрон», в свою очередь, ситуацию выправил, он уже в первой половине турнирной таблицы — на восьмом месте. Шесть матчей подряд «Акрон» не проигрывает, три матча подряд выиграл. Наконец-то была одержана первая домашняя победа — в прошлом туре над «Сочи». И, конечно, «Акрон» — фаворит этой пары, фаворит этого матча.

Но у «Пари НН» возвращается Боселли. И, мне кажется, «Акрону» против таких соперников, как «Сочи» или «Пари НН», играть гораздо сложнее, чем против топов, как «Локомотив» или «Зенит». «Пари НН» не забивает в последних матчах, но регулярно свои моменты создаёт, и здесь он будет иметь свои шансы, вопрос реализации. Оборону «Акрона» сверхнадёжной никак не назовешь, поэтому вариант обмена забитыми мячами вполне допускаю в этом матче. Плюс вернулся Дзюба. И вот эта уверенность, которая есть сейчас у «Акрона», поможет, мне кажется, команде из Тольятти отличиться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».