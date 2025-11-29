«Акрон» — «Пари НН»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ в Самаре

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН».

Ставка: ТМ 8.5 удара в створ за 1.77.

«У «Акрона» шесть матчей без поражений в чемпионате, и в этих шести встречах — четыре победы. Причём первая из этих побед была как раз над «Пари НН». Тогда «Пари» имел огромное игровое преимущество, команда Шпилевского нанесла 11 ударов в створ — рекордный показатель для нынешнего сезона. Но ответная встреча, конечно, будет другой. С тех пор и «Пари НН» изменился — стал играть осторожнее, более закрыто, ну и в целом ситуация другая: поздняя осень делает футбол ещё более «низовым». Поэтому содержательной и открытой игры здесь ждать не приходится. Скорее всего, матч получится «низовым» — и по голам (хотя это прогнозировать сложнее), и по ударам в створ. Вот на последнем показателе как раз стоит остановиться подробнее.

После той встречи, где было 11 ударов в створ только у «Пари НН», «верха» по ударам в створ в матчах команды в чемпионате больше не было ни разу. И это при соперниках уровня ЦСКА и «Зенита». Максимум за последующие четыре тура — восемь попаданий по воротам на две команды. Это очень мало. У «Акрона» же в четырёх матчах после игры с «Пари НН» «верхи» и «низы» по ударам в створ разделились пополам. В последнем туре был камбэк в игре с «Сочи», и сама ситуация матча толкала к более открытому футболу. До этого была встреча с московским «Динамо» — самой бьющей командой лиги, поэтому «верх» там тоже читался. А вот два матча до них ушли уверенно в «низ».

И именно поэтому, несмотря на общую тенденцию к понижению линий, думаю, что до отметки в 8.5 ударов в створ этот матч не доберётся», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».