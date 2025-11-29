ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 29 ноября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» забьёт ровно 1 гол за 2.50.

«ЦСКА в домашнем матче сыграет против «Оренбурга». Здесь вроде всё очевидно: армейцы — явный фаворит, но не так всё однозначно в этой паре, потому что ЦСКА сейчас выглядит не очень убедительно. Это было видно и по дерби со «Спартаком», и по кубковому матчу с Махачкалой, где откровенно повезло. ЦСКА уже на морально-волевых, на спущенных колёсах доезжает до большой паузы и ждёт усиления зимой. Фабио Челестини сам об этом неоднократно говорил, и все это прекрасно понимают, силёнки не бесконечны, не беспредельны, поэтому лёгкости, воздушности, которая была у ЦСКА в начале осени, сейчас нет и в помине.

«Оренбург», в свою очередь, с приходом Ахметзянова играет достаточно смело, играет достаточно агрессивно, где-то подводит мастерство. В кубковом матче против «Краснодара» «Оренбург» на два-три гола точно наиграл, но забить в итоге так и не сумел. Здесь матч чемпионата, многие футболисты отдыхали у «Оренбурга». И без заезда домой оренбуржцы сразу отправились в Москву готовиться к матчу ЦСКА.

Я думаю, что «Оренбург» этому ЦСКА забьёт, но вряд ли забьёт больше одного гола. У меня нет уверенности, что выиграет обязательно ЦСКА, но, конечно, армейцы — фавориты. Я не то чтобы уверен, что «Оренбург» забьёт, но такая чуйка у меня есть. Поэтому поставлю, что «Оренбург» забьёт ровно 1 гол за 2.50», — приводит слова Генича «РБ Спорт».