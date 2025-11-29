Скидки
ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Михаила Моссаковского на игру чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: ТМ 3 за 1.73.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Я думаю, ЦСКА снова ждёт очень тяжёлый матч. Концовка осеннего отрезка сама показывает, что лёгких игр у армейцев сейчас нет. Фабио Челестини давно говорил, что команда на пределе, но теперь ощущение, что она уже за пределом. Узкая обойма, сложный календарь, кубковые матчи — футболисты просто выдохлись. Этой команде нужна пауза, а последние туры превращаются в серьёзное испытание. Кубковая игра с махачкалинским «Динамо» получилась невероятно энергозатратной: ЦСКА выходил почти основой и матч съел много сил. Это обязательно скажется и на встрече с «Оренбургом».

Что касается «Оренбурга», игра в Краснодаре была для них весёлой — команда нанесла массу ударов. Но против ЦСКА такой свободы точно не будет. Во-первых, в Краснодаре выходил полуторный состав. Во-вторых, там оренбуржцам было нечего терять, а здесь нужно цепляться за очки, которых критически мало. И вот такие уставшие армейцы — это шанс для «Оренбурга» осложнить им жизнь. Не думаю, что гости наберут очки, но попортить крови ЦСКА вполне могут. Поэтому на победу армейцев я бы не смотрел — красно-синие сейчас максимально измотаны.

А вот «низ», на мой взгляд, смотрится отлично. Причём букмекеры его явно недооценивают. И тенденция полностью в пользу «низов»: поля тяжелее, команды выдыхаются, Карпин как раз говорил, что тесты показывают заметное падение физики в ноябре. ЦСКА давно не забивает три мяча — после кубкового матча с «Акроном» — и не факт, что «Оренбург» забьёт вообще. Так что, по ощущениям, больше трёх голов здесь не будет», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

