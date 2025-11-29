«Балтика» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ в Калининграде

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.43.

«Хороший и интересный матч. Сейчас красно-белые летят в Калининград, и понятно, что «Балтика» — очень качественная и хорошая команда на сегодняшний день, тем более дома. В первом круге они переиграли «Спартак» очень крупно, поэтому гостям будет тяжело. Калининградцы не проигрывают, мало пропускают, это боевая, уверенная команда, которая не боится играть с лидерами, например, с «Краснодаром» они сыграли ничью. Понятно, что «Спартак» — раздражитель. И Талалаев в своё время работал в «Спартаке», вместе со мной был, поэтому для него игра будет важная, футболисты «Балтики» могут даже перегореть.

У «Спартака» смена тренера: Станкович ушёл, сейчас исполняющий обязанности новый главный тренер Романов. И последние два матча «Спартак» уверенно провёл — обыграли ЦСКА, потом «Локомотив» в Кубке. Это не просто так. Когда меняется тренер, всегда идёт эмоциональный всплеск. Поэтому, думаю, «Балтике» будет очень тяжело.

Все говорят, что «Балтика» выиграет, но я не согласен. Я бы поставил на тяжёлую и боевую победу «Спартака». Да, калининградцы будут создавать моменты. Да, будет тяжело. Но «Спартак» провёл две хорошие игры, забивают нормально, в атаке всё в порядке. Пропускают много, да, но всё равно «Спартак» есть «Спартак». И на классе они могут взять три очка. Поэтому красно-белые точно не проиграют и, думаю, даже переиграют «Балтику» на выезде. Как бы Андрей Талалаев ни хотел, при всём уважении, москвичи увезут победу», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».